Шестеро людей загинули внаслідок вибуху газу у Польщі

Шестеро людей загинули внаслідок вибуху газу в Польському курортному місті Щирк. Практично повністю зруйнований 3-поверховий будинок. Рятувальники ще розбирають завали.

Місто розташоване в польській частині Карпат. У будинку жили 8 людей, серед яких і діти. Та невідомо, скільки саме перебувало усередині на момент лиха. 12 пожежних бригад і сотня рятувальників працювали на місці інциденту. Газівники – поки неофіційно повідомили, що аварія сталася через будівництво, що триває неподалік, будівельники могли пошкодити підземний газопровід.

Факти ICTV раніше писали про те, що поліція допускає підпал в Одесі і назвала ймовірні причини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.