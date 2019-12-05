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Шестеро людей загинули внаслідок вибуху газу у Польщі

Шестеро людей загинули внаслідок вибуху газу в Польському курортному місті Щирк. Практично повністю зруйнований 3-поверховий будинок. Рятувальники ще розбирають завали.

Місто розташоване в польській частині Карпат. У будинку жили 8 людей, серед яких і діти. Та невідомо, скільки саме перебувало усередині на момент лиха. 12 пожежних бригад і сотня рятувальників працювали на місці інциденту. Газівники – поки неофіційно повідомили, що аварія сталася через будівництво, що триває неподалік, будівельники могли пошкодити підземний газопровід.

Факти ICTV раніше писали про те, що поліція допускає підпал в Одесі і назвала ймовірні причини.

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