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Что посмотреть в Богуславе: скалы, подземелья и мост любви

Богуслав – небольшой городок на Киевщине, который поражает своей историей. К примеру, именно там родился известный украинский художник Иван Сошенко, который спас Шевченко из крепостничества. А еще в районном центре есть свой гранитный каньон.

Богуслава нет в популярных туристических путеводителях, однако туристы туда съезжаются со всей Украины, а также из-за рубежа.

Все туристические достопримечательности острова – как на ладони. Гранитным валунам более 2 млн лет. Скалы видно вдоль всего города. Обязательная остановка – постамент Маруси Богуславки.

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Город только адаптируют для туристов: здесь установили указатели, общественные туалеты. Заночевать путешественники могут в трех гостиницах или поселиться в зеленых усадьбах.

В Богуславе можно исследовать таинственные подземелья, увидеть мост любви. А еще прогуляться тихими улочками, которые в свое время Нечуй-Левицкий описывал в Кайдашевой семьи.

К слову, Факты ICTV рассказывали про ландшафтный парк Приингульский.

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