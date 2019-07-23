Що подивитися у Богуславі: скелі, підземелля та міст кохання
Богуслав – невелике містечко на Київщині, яке вражає своєю історією. До прикладу, саме там народився відомий український художник Іван Сошенко, який врятував Шевченка з кріпацтва. А ще у районному центрі є свій гранітний каньйон.
Богуслава немає у популярних туристичних путівниках, однак туристи туди з’їжджаються з усієї України, і навіть з-за кордону.
Усі туристичні принади з острова – мов на долоні. Гранітним валунам понад 2 млн років. Скелі видно вздовж усього міста. Обов’язкова зупинка – постамент Марусі Богуславки.
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Місто лише адаптовують для туристів: тут встановили вказівники, громадські вбиральні. Заночувати мандрівники можуть в трьох готелях або ж оселитися у зелених садибах.
У Богуславі можна дослідити таємничі підземелля, побачити міст кохання. А ще прогулятися тихими вуличками, які свого часу Нечуй-Левицький описував у Кайдашевій сім’ї.
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