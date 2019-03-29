Что делать тем, кто не успел подписать декларацию с врачом до 1 апреля

В понедельник исполнится ровно год, как запустилась медреформа. За это время своего врача выбрали более половины украинцев – а именно 26 млн человек. И сейчас в больницах настоящий ажиотаж: многие думают, что это последний день, чтобы выбрать врача. На самом деле с 1 апреля Минздрав меняет правила финансирования медучреждений, и тем, кто хочет без проблем получать услуги – надо заключить декларацию. Но сделать это можно и позже – ведь акция бессрочная.

Записаться в больницу через интернет можно на сервисе HELSI. Просто выбираете нужного специалиста – по профилю, фамилии или больнице, удобное время и готово.

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На этой же странице – и карта пациента, вместо когда-то бумажных. Сюда врач вносит данные о жалобах больного, историю болезни и назначения.

А пациент в любой момент эту карту может пересмотреть.

Подписать декларацию можно не только в государственных, но и в частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья. Им за каждого пациента государство платит такую ​​же сумму – 370 грн в год. И гарантирует перечень бесплатных услуг.

К слову, в Минздраве рассказали, какие платные услуги останутся после медреформы.

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