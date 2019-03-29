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Що робити тим, хто не встиг підписати декларацію з лікарем до 1 квітня

У понеділок виповниться рівно рік, як запустилася медреформа. За цей час свого лікаря обрали більше половини українців – а саме 26 млн людей. І нині в лікарнях справжній ажіотаж: багато хто думає, що це останній день аби обрати лікаря. Насправді ж з 1 квітня МОЗ змінює правила фінансування медустанов, і тим хто хоче без проблем отримувати послуги – треба укласти декларацію. Та зробити це можна і пізніше – адже акція безстрокова.

Записатись до лікаря через інтернет  можна на сервісі HELSI. Просто обираєте потрібного фахівця – за профілем, прізвищем чи лікарнею, зручний час  і готово.

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На цій же сторінці – і картка пацієнта, замість колись паперових. Сюди лікар вносить дані про скарги хворого, історію недуги та призначення.

А пацієнт у будь-який момент цю картку може переглянути.

Підписати декларацію можна не лише в державних, а й у приватних клініках, які уклали договір із Національною службою здоров’я. Їм за кожного пацієнта держава платить таку ж суму – 370 грн на рік. І гарантує перелік безкоштовних послуг.

До слова, в Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які платні послуги залишаться після медреформи.

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