Что такое пуповинная кровь, как лечит болезни и хранение

Жизненный эликсир – пуповинная кровь, бесценный биоматериал о котором знают не все. Сегодня в мире работает более 600 банков пуповинной крови. Семья, ожидающая рождения ребенка может сохранить пуповинную кровь малыша собранную во время родов. А если понадобится лечение – изъять свой биодепозит и использовать в терапии.

В человеческом организме есть разные типы стволовых клеток – активные молодые клетки, которые реже вызывают осложнения и отторжение находятся именно в пуповинной крови. Украинские врачи киевского центра детской кардиологии и кардиохирургии уникальную пуповинную кровь используют во время операций на сердце новорожденным детям.

Их программу уже позаимствовали американцы и европейцы. Родная кровь для детей действует как целебный эликсир, малыши быстрее выздоравливают и развиваются.

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Но не только для операций используют пуповинную кровь – она ​​еще и источник стволовых клеток. Это фактически строительный материал для организма. Из стволовых клеток может вырасти любой орган. Самое главное, собрать пуповинную кровь сразу после рождения. Далее она обрабатывается и хранится в частных семейных банках.

В Украине государственных банков для хранения пуповинной крови нет, однако есть лицензированные частные. Год хранения семье обойдется в 150 долларов. Желающих все больше, кровь в криобанке может храниться до 20 лет. Но эта методика подходит не всем.

Прежде всего, сохранять пуповинную кровь врачи рекомендуют людям с тяжелыми наследственными заболеваниями, а также тем, у кого в семье уже есть больной ребенок.

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