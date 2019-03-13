Що таке пуповинна кров, як лікує хвороби і зберігається

Життєвий еліксир – пуповинна кров, безцінний біоматеріал про який знають не всі. Сьогодні в світі працює понад 600 банків пуповинної крові. Сім’я, яка очікує народження дитини може зберегти пуповинну кров малюка зібрану під час пологів. А якщо знадобиться лікування – вилучити свій біодепозит і використати в терапії.

У людському організмі є різні типи стовбурових клітин – найактивніші молоді клітини, які рідше викликають ускладнення і відторгнення знаходяться саме у пуповинні крові. Українські лікарі київського центру дитячої кардіології та кардіохірургії унікальну пуповинну кров використовують під час операцій на серці новонародженим дітям.

Їх програму вже запозичили американці та європейці. Рідна кров для дітей діє як цілющий еліксир, малюки швидше одужують та розвиваються.

Дивіться: Оперують навіть в утробі матері. У Дніпрі відкрився унікальний дитячий центр

Але не лише для операцій використовують пуповинну кров – вона ще й джерело стовбурових клітин. Це фактично будівельний матеріал для організму. Зі стовбурових клітин може вирости будь-який орган. Найголовніше, зібрати пуповину кров одразу після народження. Далі вона обробляється та зберігається у приватних сімейних банках.

В Україні державних банків для зберігання пуповинної крові немає, однак є ліцензовані приватні. Рік зберігання родині обійдеться у 150 доларів. Охочих дедалі більшає, кров у кріобанку може зберігатися до 20 років. Але ця методика підходить не всім.

Насамперед, зберігати пуповинну кров лікарі рекомендують людям з важкими спадковими захворюваннями, а також тим, у кого в родині вже є хвора дитина.

До слова, в Охматдиті почали оперувати пухлини головного і спинного мозку – ексклюзивне відео.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.