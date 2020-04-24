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Факты / Украина

Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом

По состоянию на 10.00 индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 155 пунктов. Таким образом столица Украина находится на вершине рейтинга городов с самым грязным воздухом на планете.

Норма индекса загрязнения составляет 50 пунктов.

В десятку рейтинга вошли Кувейт, Дели, Брюссель, Шанхай, Катманду, Чиангмай, Краков, Чэнду, Милан.

Сообщается, что воздух загрязнен мелкодисперсной пылью PM2.5, которая очень опасна для здоровья. Ее частицы настолько малы, что всасываются в кровь при вдыхании. Поэтому они представляют наибольшую угрозу для здоровья.

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Источниками таких частиц может быть результат сжигания на электростанциях, дым и копоть от пожаров, транспортные выбросы от сгорания топлива или промышленные процессы с использованием химических реакций между газами.

Во время сильного загрязнения воздуха в Киеве рекомендуется не открывать окна, носить маску и не находиться долго на улице.

загрязнение воздуха в киеве сегодня

К слову, 23 апреля в Житомирской области возник пожар, который приобрел угрожающие масштабы. На его локализации работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники.  На помощь прибывают пожарные из соседних лесхозов.

Источник: IQAir

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