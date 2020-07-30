Щороку дихати стає важче: чим небезпечне повітря в Києві та поради лікарів

Минулого тижня рівень забруднення повітря у Києві перевищував гранично допустимі норми. Особливо це стосується вулиць, де жвавий автомобільний рух, а ще плюс спека.

На центральних вулицях та проспектах у 5-7 разів зросли показники діоксиду азоту, концентрація формальдегіду на деяких постах перевищена у 3-4 рази, у півтора раза зросла кількість часточок пилу.

Незважаючи на карантин та сезон літніх відпусток, столичні затори нікуди не зникли. Більшість киян аби не наражатись на небезпеку у тролейбусах і маршрутках пересіли на авта. Ситуацію погіршує і габаритний транспорт, що транзитом курсує через місто. Крім проспекту Перемоги перевищення гранично допустимих концентрацій зафіксували на Бессарабській та Деміївських площах, проспекті Науки, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела. Люди кажуть, щороку дихати стає дедалі важче.

Утім фахівці геофізичної обсерваторії, заспокоюють – ситуація вже краща, рівень забруднення помірний. Перевищення показників звичне для спекотної літньої погоди, таке фіксують у Києві майже щоліта. У зелених зонах та житлових масивах повітря в нормі. На центральний магістралях дихати стане вільніше, коли спаде спека, кажуть фахівці.

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Менше оптимізму у медиків, мовляв через брудне повітря щороку у світі помирає понад 7 млн людей. Концентрація у повітрі шкідливих речовин викликає чимало хвороб – бронхіти, різноманітні алергії і навіть може спричинити тромби. У зоні ризику люди похилого віку. Лікарі рекомендують усім пити багато води, а ще носити медичні маски. Вони захищають не лише від коронавірусу, але й фільтрують повітря, яким ми дихаємо.

Крім того радять вдома частіше робити вологе прибирання, аби не дихати пилом, використовувати зволожувачі повітря. Якщо мешкаєте біля магістралей – зайвий раз не відчиняти вікна.

Забруднення повітря

24 квітня 2020 року індекс забруднення повітря в Києві склав 155 пунктів при нормі в 50 пунктів. Таким чином столиця України опинилася на вершині рейтингу міст з найбруднішим повітрям на планеті.