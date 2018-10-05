Что-то пошло не так. Почему в Киеве не работают мусорки за 200 тыс. грн

Хотели как лучше – получилось, как всегда – полтора года назад в центре столицы установили современные мусорные баки. На солнечных батарейках, без вони и вандалоустойчивые – они хоть нашпигованы всевозможными новомодными технологиями, но разочаровали киевлян.

Как эко сознательных, так и тех, кто этим аспектом интересуется мало. Ведь у свалок часто вырастают сугробы мусора. И выбросить большие вещи в них невозможно.

Их поставили почти 100. Цена каждого – 200 тысяч гривен. Подземная часть свалки – 5 кубов – то есть, туда должно влезть столько же, сколько в 5 обычных контейнеров.

Мусор здесь сортировать нельзя. Якобы это делают вручную после вывоза. В Киевкомунсервис утверждают, что вывозят регулярно.

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Солнечная батарейка подает сигнал, что контейнер заполнен. Тогда должны направлять машину. Вот только люди не поняли, что это делали для них. Батареи иногда демонтируют, люди якобы поломали пружину.

Люди оставляют мусор под открытым небом, не опасаясь штрафов от 340 до 1700 гривен. Потому что оштрафовать их почти невозможно, если человек не имеет с собой документа, удостоверяющего личность.

К слову, из-за застройки часть Одессы сползает в море.

Опубликовано Октябрь, 05 в 10:58



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