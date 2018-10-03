Неутешительное будущее Одессы: из-за застройки часть города сползает в море
Одесская Южная Пальмира, любимое место отдыха украинцев, может сползти в море.
Об экологическом бедствии предупреждают архитекторы. Сейчас здесь окна в окна уже живут 20 000 человек. И депутаты голосуют за дальнейшую застройку Гагаринского плато.
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Через несколько лет число домов возрастет втрое. Вместо запланированного проекта стадиона и школы – вскоре возведут четыре новые небоскреба. И это при том, что уже сейчас через хаотично расположенные высотки ни проехать, ни пройти.
Архитекторы говорят, причина – в плотности и скорости застройки.
Напомним, в прикарпатской Верховине пациентов лечат в помещениях позапрошлого века.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!