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Неутешительное будущее Одессы: из-за застройки часть города сползает в море

Одесская Южная Пальмира, любимое место отдыха украинцев, может сползти в море.

Об экологическом бедствии предупреждают архитекторы. Сейчас здесь окна в окна уже живут 20 000 человек. И депутаты голосуют за дальнейшую застройку Гагаринского плато.

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Через несколько лет число домов возрастет втрое. Вместо запланированного проекта стадиона и школы – вскоре возведут четыре новые небоскреба. И это при том, что уже сейчас через хаотично расположенные высотки ни проехать, ни пройти.

Архитекторы говорят, причина – в плотности и скорости застройки.

Напомним, в прикарпатской Верховине пациентов лечат в помещениях позапрошлого века.

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