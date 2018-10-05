Щось пішло не так. Чому в Києві не працюють смітники за 200 тис. грн

Хотіли як краще – вийшло, як завжди – півтора року тому в центрі столиці встановили сучасні смітники. На сонячних батарейках, без смороду і вандалостійкі – вони хоч нашпиговані усілякими новомодними технологіями та дещо розчарували киян.

Як еко свідомих, так і тих, хто цим аспектом цікавиться мало. Адже біля смітників часто виростають кучугури сміття. Та й викинути великі речі до них не можливо.

Їх поставили майже 100. Ціна кожного – 200 тисяч гривень. Підземна частина смітника – 5 кубів – тобто, туди має влізти стільки ж, скільки у 5 звичайних контейнерів.

Сміття тут сортувати не можна. Нібито це роблять вручну після вивезення. У Київкомунсервісі переконують, що вивозять регулярно.

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Сонячна батарейка подає сигнал, що контейнер заповнений. Тоді мають направляти машину. От тільки люди не зрозуміли, що це робили для них. Батареї іноді демонтують, громадяни нібито поламали пружину.

Люди лишають сміття просто неба, не побоюючись штрафів від 340 до 1700 гривень. Бо оштрафувати їх майже нереально, якщо людина не має із собою документа, що посвідчує особу.

До слова, через забудову частина Одеси сповзає у море.

Опубліковано Жовтень, 05 в 10:58



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