Шопинг за рубежом: как сэкономить деньги и что нужно учесть

С января по апрель украинцы заказали товаров за рубежом в два с половиной раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Больше всего покупают одежду, обувь и детские товары, реже – электронику.

Международный шопинг популярен в Украине из-за дешевых цен, больших скидок, более широкого ассортимента.

Среди минусов – то, что есть риск не угадать с размером.

Киевлянка Элена Гора половину своих вещей приобрела за границей. Женщина пользуется сервисом от одного из украинских почтовых операторов, у которого есть склады в странах, где женщина делает заказ.

В среднем килограммовая посылка из США будет стоить около $8, из стран Европы – около €6. Если цена товара больше €100, придется уплатить и пошлину.

Для сравнения пара акционных ботинок с учетом доставки в Украине будет стоить 3 018 грн, в Великобритании – 1 836 грн, а в США – 1 713 грн.

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Те, кто боятся покупать за границей или же не имеют на это времени, обращаются к посредникам, которые оформляют заказ за покупателя.

– Сейчас байеры создают группы в основном в Instagram и Viber. Чаще всего комиссия составляет 10%, – объясняет байер Майя Шурховецкая.

Эксперты советуют: прежде чем заказывать товар за рубежом, нужно изучить ассортимент, сравнить цены на нескольких сайтах и обратить внимание на размерную сетку.

На что тратили деньги украинцы в 2020 году

Украинцы за 2020 год потратили всего 3 079 млрд грн. Это на 1,6% больше, чем в 2019 году.

Больше всего граждане покупали продукты питания и безалкогольные напитки – 41,0%. Расходы на жилье, воду, электроэнергию и газ составили 14,1%.

На одежду и обувь люди тратили 4,7%, на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 3,8%.

Подробнее ознакомиться с тем, на что тратили деньги украинцы в 2020 году, можно в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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