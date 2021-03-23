Еда и коммуналка: на что украинцы тратили деньги в 2020 году

Украинцы за 2020 год в целом потратили 3 079 млрд грн. Это на 1,6% больше, чем в 2019-м.

По данным Госстата, больше всего граждане Украины тратили на продукты питания и безалкогольные напитки — 41,0%.

На жилье, воду, электроэнергию и газ расходы составляют 14,1%.

После чего идут денежные затраты на транспорт — 8,6%, алкоголь, табачные изделия и наркотики — 7,6%.

В то же время на здравоохранение украинцы тратили 6,1%, одежду и обувь — 4,7%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья — 3,8%.

Меньше всего люди тратили на отдых и культуру — 3,4%, связь — 2,8%, рестораны и гостиницы — 2,6%, образование — 1,2%, а также на различные товары и услуги — 4,1 %.

Как локдаун изменил расходы украинцев

В Украине карантинные ограничения повлияли на потребительские привычки 63% украинцев.

Поэтому в 2020 году 66% граждан сократили расходы на алкоголь и 64% стали реже посещать рестораны и бары.

Кроме этого, 31% украинцев стали тратить больше на лекарственные средства.

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