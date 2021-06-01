Шопінг за кордоном: як зекономити гроші та що потрібно врахувати
Із січня по квітень українці замовили товарів за кордоном у два з половиною рази більше, ніж за цей же період торік. Найбільше купують одяг, взуття й дитячі товари, рідше – електроніку.
Міжнародний шопінг популярний в Україні через дешеві ціни, більші знижки, ширший асортимент.
Серед мінусів – те, що є ризик не вгадати з розміром.
Киянка Елена Ґора половину своїх речей придбала за кордоном. Жінка користується сервісом від одного з українських поштових операторів, який має склади в країнах, де жінка робить замовлення.
У середньому кілограмова посилка із США коштуватиме близько $8, із країн Європи – близько €6. Якщо ціна товару більша за €100, доведеться сплатити й мито.
Для порівняння пара акційних черевиків з урахуванням доставки в Україні коштуватиме 3 018 грн, у Великій Британії – 1 836 грн, а в США – 1 713 грн.
Ті, хто бояться купувати за кордоном або ж не мають часу, звертаються до посередників, які оформляють замовлення за покупця.
– Зараз баєри створюють групи в основному в Instagram та Viber. Найчастіше комісія становить 10%, – пояснює баєр Майя Шурховецька.
Експерти радять: перш ніж замовляти товар за кордоном, потрібно вивчити асортимент, порівняти ціни на кількох сайтах та звернути увагу на розмірну сітку.
На що витрачали гроші українці в 2020 році
Українці за 2020 рік витратили загалом 3 079 млрд грн. Це на 1,6% більше, ніж у 2019 році.
Найбільше громадяни купували продукти харчування та безалкогольні напої – 41,0%. Витрати на житло, воду, електроенергію та газ становили 14,1%.
На одяг і взуття люди витрачали 4,7%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – 3,8%.
Детальніше ознайомитись із тим, на що витрачали гроші українці в 2020 році, можна в матеріалі Фактів ICTV.
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