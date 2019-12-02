Штрафи за одяг без світловідбивних елементів за кордоном та ситуація в Україні

Чи не найпоширенішою причиною дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів – це низька видимість людей на дорозі. Особливо у зоні ризику діти, які повертаються опісля занять у школі, коли надворі уже темно. Аби вберегти маленьких українців – усім учням початкових класів повинні були ще 1 вересня роздати захисні жилети. Уже і гроші у дорожньому фонді передбачили, і презентацію зробили. Утім, уряд змінився і про обіцянку забули. Та й українці не поспішають купувати для своєї малечі світловідбивні підвіски, браслети чи наліпки.

Експерти зазначають, носіння флайтера знижує ризик наїзду на пішохода на 85%. За кордоном, за таке порушення можна заплатити штраф, у нас поки жодного покарання.

Школа в селі Боднарів, на Івано-Франківщині розташована обабіч дороги міжнародного значення. На швидкості тут женуть тисячі автомобілів. Не раз діти потрапляли в аварії. Поблизу школи намагалися встановити світлофор. Та водії його ігнорували. Адже тут крутий підйом, і гальмувати, особливо взимку, це спричинити ДТП.

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Придбати флікери не складно – було б бажання батьків. Та його продавці поки не помічають. Світловідбивні дрібнички можна не лише замовити через інтернет, у магазинах демонструють – дитячий одяг виробники уже спеціально декорують захисними елементами.

Тим часом фахівці наголошують: у темному одязі людину помітно на відстані 20-30 метрів. Та варто лише вдягнути світловідбивний елемент, і в поле зору автомобіліста пішохід потрапить щонайменше за 130 метрів. За кордоном за відсутність вібивача штрафують.

Без світловідбивних елементів на одязі, на вулицю не вийти в Данії, Швеції, Норвегії та Естонії. У Фінляндії жорсткі правила вже вплинули на статистику – за останні декілька років від наїзду автомобіля в нічний час там не загинув жоден пішохід. Тим часом українські посадовці навіть не обіцяють розглянути цю проблему.

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