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Факты / Видео / Украина / Общество

Штрафы за поврежденные газовые счетчики: как не попасть на крючок газовиков

За поврежденный счетчик – несколько десятков тысяч гривен штрафа. Украинцы объединяются в соцсетях, потому что, мол, газовики безосновательно выписывают людям колоссальные штрафы.

Говорят, что работники наведываются в дома, берут прибор учета газа на проверку, а затем обвиняют во вмешательстве в счетчик. И доказать свою невиновность чрезвычайно сложно.

Из-за финансовых расходов на адвокатов и дополнительные экспертизы, людям легче просто заплатить штраф, чем остаться без газоснабжения. Подробности – в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Буковине селянам насчитали фиктивные долги за газ.

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