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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Штрафи за пошкоджені газові лічильники: як не потрапити на гачок газовиків

За пошкоджений лічильник – декілька десятків тисяч гривень штрафу. Українці об’єднуються у соцмережах, бо, мовляв, газовики безпідставно виписують людям колосальні штрафи.

Кажуть, що працівники навідуються до помешкань, беруть прилад обліку газу на перевірку, а потім звинувачують у втручанні в лічильник. І довести свою невинуватість надзвичайно складно.

Через фінансові витрати на адвокатів та додаткові експертизи, людям легше просто сплатити штраф, ніж залишитись без газопостачання. Подробиці – у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Буковині селянам нарахували фіктивні борги за газ.

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