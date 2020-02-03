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30 тыс. грн в платежках за газ. На Буковине селянам насчитали фиктивные долги за газ

Начиная с 1 января несколько тысяч жителей буковинского поселка Берегомет получили новые платежки, в которых от 5 до 30 тыс. грн долга. Люди в отчаянии, потому что это точно не удешевление газа. Но еще больше их возмутила ежемесячная оплата за транспортировку, которая составила еще несколько сотен гривен.

Люди не понимают, почему должны платить за прошлогодний газ и отдельно за его доставку. Ведь раньше плата за транспортировку входила в общий тариф. К тому же теперь будут платить даже те, кто газом не пользуется. Формула транспортировки простая, но сумма выросла именно из-за фиктивных долгов. К тому же селян возмущает, что сейчас они платят за то, что делали за свой счет. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, с января 2020 года украинцы будут получать за газ сразу две платежки. В них отдельно будет прописана цена за потребленный газ, а отдельно – за его транспортировку.

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