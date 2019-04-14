Искусственный интеллект в полях: как работает робот-трактор

Роботы заменят тракторы и комбайны. Британские разработчики представили систему, которая поможет не только вспахать и засеять поле. Но и вовремя полить овощи и фрукты, добавить необходимое количество удобрений и работать быстрее традиционной техники. И еще сэкономит деньги и уменьшит вредное воздействие на окружающую среду.

Разработчики создали команду роботов, которые смогут полностью заменить все тракторы, комбайны и газонокосилки. Базовая машина с названием Джек – 3 метра высотой. Весит более 200 килограммов. Может обрабатывать и засевать земельные участки. В основу – при необходимости крепят дополнительное оборудование. Специальная программа искусственного интеллекта – контролирует все процессы. Вовремя сигнализирует, что именно надо полить. Тогда отправляет мини-робота на задание.

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Британские фермеры хотели бы испытать новые технологии. Ведь сельхозтехника – слишком дорогая. И постоянно нуждается в ремонте. Сколько будет стоить альтернатива традиционным методам ведения сельского хозяйства – пока не подсчитали. Но использование роботов сэкономит время и поможет вдвое увеличить прибыль.

Обычные тракторы и комбайны не только дорогие, но и наносят вред окружающей среде. В Британии 10% выбросов парниковых газов – именно от сельского хозяйства. Благодаря новой разработке можно будет ощутимо сократить вредные выбросы. Разработчики планируют уже через год испытать первую команду роботов-помощников.

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