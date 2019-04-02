Японская компания в Токио представила своего баскетболиста-работа.

Японские инженеры создали обновленную версию робота-баскетболиста. Конструкция получила название Cue 3.

Новейшая усовершенствованная модель попадает в корзину не только от линии штрафной, но и с трехочковой зоны.

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На презентации 207-сантиметровый робот реализовал пять трехочковых бросков из восьми.

По словам инженеров, на первоочередных тестах процент его попаданий был значительно больше.

Cue 3 выполняет броски только со статического положения.

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