Штучний інтелект у полях: як працює робот-трактор

Роботи замінять трактори і комбайни. Британські розробники представили систему, яка допоможе не лише зорати і засіяти поле. А й вчасно полити овочі й фрукти, додати необхідну кількість добрив і працювати швидше за традиційну техніку. Та ще зекономить гроші й зменшить шкідливий вплив на довкілля.

Розробники створили команду роботів, що зможуть повністю замінити усі трактори, комбайни й газонокосарки. Базова машина з назвою Джек – 3 метри заввишки. Важить понад 200 кілограмів. Може обробляти і засівати земельні ділянки. До основи – за потреби кріплять додаткове обладнання. Спеціальна програма штучного інтелекту – контролює всі процеси. Вчасно сигналізує, що саме треба полити. Тоді відправляє міні-робота на завдання.

Дивіться: У Японії робот-баскетболіст блискуче виконує триочкові

Британські фермери хотіли б випробувати нові технології. Адже сільгосптехніка – надто дорога. Та постійно потребує ремонту. Скільки буде коштувати альтернатива традиційним методам ведення сільського господарства – поки не підрахували. Та використання роботів зекономить час і допоможе вдвічі збільшити прибуток.

Звичайні трактори і комбайни не лише дорогі, а й завдають шкоди довкіллю. У Британії 10% викидів парникових газів – саме від сільського господарства. Завдяки новій розробці можна буде відчутно скоротити шкідливі викиди. Розробники планують вже за рік випробувати першу команду роботів-помічників.

До слова, замість баристи – робот: незвичайна кав’ярня у Дніпрі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.