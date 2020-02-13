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Факты / Происшествия

Прятали вещи в сумки и карманы: в Одессе полицейские обокрали офис во время обыска

В Одессе скрытая камера зафиксировала, как полицейские обокрали офис во время обыска.

Правоохранители ходили по комнате и складывали вещи в свои сумки и карманы.

Все участники происшествия установлены и подтвердили, что они являются сотрудниками полиции.

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– Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать негодные действия подобных работников, – говорится в сообщении.

По факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР. На период проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, в Киеве мужчина, воспользовавшись незапертой дверью, вынес из инкассаторского авто пакеты с деньгами.

Источник: Нацполиция

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