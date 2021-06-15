Сім питань до себе. Unit.City запустили головний театральний проект літа

Саме на свіжому повітрі, у оточенні модернових споруд столичного Unit.City розвернулася справжня сцена. Протягом тижня сім різних театрів показали тут сім спектаклів, що об’єднані тематикою Сім питань до себе.

Ми зрозуміли, що ми хочемо подивитись, як мистецтво впливає на ІТ-спільноту. І ми хочемо доєднати якомога більше тих креативних людей, того креативного кластеру, який може надихатись і творити ще більше після таких крутих вечорів, – розповідає керівний партнер Unit.City Костянтин Євтушенко.

У команді інноваційного парку розповіли, що прагнули допомогти глядачам трохи сповільнити темп життя, подивитись вглиб себе через призму театрального мистецтва. Тому і колективи обрали різноманітні – від експериментальних до академічних.

В Unit.City підрахували, що до фестивалю доєдналися більше 3 тис. людей. А це свідчить про те, що театральне мистецтво не втрачає актуальності.

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