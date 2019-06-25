Скандал в черниговской школе: школьнику с инвалидностью запретили танцевать на выпускном

Скандал в одной из черниговских школ. Выпускнице лицея и ее партнеру по танцам, который передвигается в инвалидной коляске, якобы не позволяли участвовать в праздничном концерте. Танцоры, их родители и тренер убеждены: все потому, что партнер Евы – человек с особыми потребностями.

После громкого скандала педагоги лицея начали оправдываться. Говорят – девушка их неправильно поняла, а они на самом деле ничего против людей с инвалидностью не имеют.

К своему выпускному Ева Шестак начала готовиться еще за полгода. Вместе со своим партнером по танцам решили выступить с праздничным номером. Однако, когда выпускница сообщила об этом классному руководителю, получила неожиданный ответ: танец не соответствует высокому уровню выпускного, ведь партнер Евы будет танцевать на коляске.

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В защиту пары стали родители Евиного партнера – танцора на коляске Даниила Гирчука. Они и обнародовали информацию о конфликте в СМИ. Ведь пара – призеры всеукраинских и международных чемпионатов. Имеют много наград. Еве одноклассники объявили бойкот. Мол, из-за нее школа опозорилась на всю страну

В то же время, после того, как в соцсетях стали уже обвинять в буллинге педагогов, они се-таки решили встретиться с родителями юных танцоров. Однако разговор, который должен был бы всех примирить, проходил крайне эмоционально. Взрослые ссорились, дети и учительница плакали.

После всех этих недоразумений Ева и Даниил на выпускном не будет танцевать. Ева придет только на официальную часть, чтобы забрать документ. Дальше будет праздновать с родными.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Зеленский отменил школьную форму.

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