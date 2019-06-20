Президент Владимир Зеленский издал указ, отменяющий обязательное ношение формы учениками в школах.

Президент Владимир Зеленский издал указ №418/2019, в котором говорится о том, что 61 указ главы государства теряет силу.

Среди них есть указ от 12 июня 1996 О школьной форме для учащихся средних учебных заведений, которым форма определялась обязательной в школах.

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Для выполнения соответствующего указа в августе 1996 года были также утверждены образцы школьной формы.

К слову, 20 июня появился указ Владимира Зеленского, которым отменяется использование маячков на автомобилях кортежей.