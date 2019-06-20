PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Зеленский отменил школьную форму

Президент Владимир Зеленский издал указ, отменяющий обязательное ношение формы учениками в школах.

Учні

Президент Владимир Зеленский издал указ №418/2019, в котором говорится о том, что 61 указ главы государства теряет силу.

Среди них есть указ от 12 июня 1996 О школьной форме для учащихся средних учебных заведений, которым форма определялась обязательной в школах.

Читайте: Зеленский подписал первый закон

Для выполнения соответствующего указа в августе 1996 года были также утверждены образцы школьной формы.

К слову, 20 июня появился указ Владимира Зеленского, которым отменяется использование маячков на автомобилях кортежей.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка