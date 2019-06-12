В оккупированном Симферополе (Крым) в столовых детсадов, школ и колледжа учеников кормили продуктами, у которых истек срок годности.
В учебных учреждениях Симферополя детей кормили продуктами без маркировки и с истекшим сроком годности.
Нарушения были выявлены в двух школах, детсаду и одном колледже.
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К слову, за организацию питания, которое является бесплатным, родители детей платили деньги.
Виновным назначили штрафы.
Администрации учебных заведений ситуацию пока не комментировали.
Ранее Факты ICTV писали, что в Ивано-Франковской области в инфекционную больницу в Коломые госпитализированы 18 человек, праздновавшие свадьбу в гостиннично-ресторанном комплексе Вербиж.
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