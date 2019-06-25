Скандал у чернігівській школі: школяру з інвалідністю заборонили танцювати на випускному

Скандал в одній з чернігівських шкіл. Випускниці ліцею та її партнеру по танцям, який пересувається в інвалідному візку, начебто не дозволяли брати участь у святковому концерті. Танцюристи, їх батьки та тренер переконані: все через те, що партнер Єви – людина з особливими потребами.

Після гучного скандалу педагоги ліцею почали виправдовуватись. Кажуть – дівчина їх неправильно зрозуміла, а вони насправді нічого проти людей з інвалідністю не мають.

До свого випускного Єва Шестак почала готуватися ще за півроку. Разом зі своїм партнером по танцях вирішили виступити зі святковим номером. Однак, коли випускниця повідомила про це класному керівнику, отримала неочікувану відповідь: танок не відповідає високому рівню випускного, адже партнер Єви танцюватиме на візку.

Читайте: У школах Сімферополя дітей годували зіпсованими продуктами

На захист пари стали батьки Євиного партнера – танцюриста на візку Даніїла Гірчука. Вони й оприлюднили інформацію про конфлікт у медіа. Адже пара – призери всеукраїнських та міжнародних чемпіонатів. Мають багато нагород. Єві однокласники оголосили бойкот. Мовляв, через неї школа знеславилась на всю країну

Водночас, після того, як у соцмережах стали вже звинувачувати в булінгу педагогів, вони таки вирішили зустрітись із батьками юних танцюристів. Однак розмова, яка б мала б усіх примирити, проходила вкрай емоційно. Дорослі сварились, діти та вчителька плакали.

Після всіх цих непорозумінь Єва та Даніїл на випускному не танцюватимуть. Єва прийде тільки на офіційну частину, аби забрати документ. Далі святкуватиме з рідними.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Зеленський скасував шкільну форму.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.