Снайперы и позиции в домах людей: тактика боевиков в Водяном

Сутки на востоке прошли не спокойно. Имеем трех раненых украинских военных. Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушали режим тишины. И, похоже, успокаиваться, как было условлено в Париже, они не планируют, обустраивают новые позиции и, как всегда, прячутся за спинами мирных жителей. Наши воины держат оборону и радуются, что украинцы о них не забывают.

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Неразорвавшаяся мина на окраине Водяного. Сколько их таких – никто точно не скажет. Фактически, российские оккупационные войска за годы войны стерли с лица земли этот небольшой дачный поселок. И продолжают разрушать то, что здесь еще осталось.

Напомним, по данным украинской разведки, за 2019 год погибли 600 боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

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