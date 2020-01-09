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Факти / Відео / Україна

Снайпери та позиції у будинках людей: тактика бойовиків у Водяному

Доба на сході минула не спокійно. Маємо трьох поранених українських військових. Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушували  режим тиші. І, схоже, вгамовуватись, як було домовлено в Парижі, вони не планують, облаштовують нові позиції і, як завжди, ховаються за спинами мирних жителів. Наші вояки тримають оборону і тішаться, що українці про них не забувають.

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Нерозірвана міна  на околиці Водяного. Скільки їх таких – ніхто точно не скаже. Фактично, російські окупаційні війська за роки війни стерли з лиця землі це невелике дачне селище. І продовжують руйнувати те, що тут  ще залишилося.

Нагадаємо, за даними української розвідки, за 2019 рік загинули понад 600 бойовиків “ДНР” і “ЛНР”.

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