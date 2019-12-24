Сигнал для снайпера. Как боевики выманивают на прицел бойцов ВСУ

С начала 24 декабря на передовой было уже семь обстрелов, один украинский воин ранен. Прифронтовая Марьинка остается едва ли не единственным местом, где боевики продолжают стрелять среди белого дня.

В разбитом боевиками здании, которое стало форпостом для украинских бойцов последние пять лет, наглухо закрыта любая лазейка.

Боевики, пытаясь из года в год пробить стены здания, на самом деле делали себе медвежью услугу, образуя снарядами отверстия, которые впоследствии стали новыми огневыми точками для украинских армейцев.

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Годы шли, а намерения взять штурмом здание на окраине Марьинки террористические войска не оставляли. Они меняют тактику, подбирают калибры и расстояния.

Но теперь, отдавая команду на огонь командир дважды думает, потому что выбирает из двух зол меньше.

То есть, если не дашь не ответ, можешь подпустить врага поближе, а откроешь огонь – засветишь огневую точку, а это уже сигнал для вражеского снайпера.

Поэтому четкого ответа, когда давать ответ, а когда стоит подождать, на напишет ни один военный учебник. Здесь надо изучать, чувствовать и мыслить как враг.

Самые длинные ночи на передовой равны самым длительным обстрелам. Чем быстрее садится солнце на Донбассе, тем скорее боевики открывают огонь. Однако армейцы отмечают, что ночной обстрел может быть безопаснее дневного.

А Марьинка до сих пор остается едва ли не единственным городом на фронте, куда пули и снаряды летят не только ночью, но и после обеда.

Напомним, 111 украинских бойцов погибли на фронте с начала 2019 года.

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