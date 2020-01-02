PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Более 600: в штабе ООС сообщили о потерях боевиков за 2019 год

Боевики террористических группировок “ДНР” и “ЛНР” в течение 2019 года понесли значительные потери. По данным разведки, погибло более 600 боевиков.

Более 600: в штабе ООС сообщили о потерях боевиков за 2019 год

По данным военной разведки, потери российско-оккупационных войск во время войны на Донбассе в течение 2019 года составляют 619 человек.

Травмы и ранения получили 939 боевиков, а потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.

Читайте: Полное перемирие 1 января: известны новые точки разведения сил на Донбассе

– Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, – говорится в сообщении.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что новое разведение сил на Донбассе состоится до следующей встречи нормандской четверки.

Источник: Штаб ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пенсія
Пенсионеры в ОРДЛО имеют право на две пенсии – Третьякова
1 января боевики трижды обстреляли позиции ВСУ – один раненый
1 января боевики трижды обстреляли позиции ВСУ – один раненый
На Донбассе снайпер ранил украинского военного
На Донбассе снайпер ранил украинского военного
камера
Прессу не пустят на обмен пленными – ООС
КПВВ Майорское не будет работать 29 декабря
КПВВ Майорское не будет работать 29 декабря
як на Донбасі танкісти вдосконалюють майстерність
Стрельба на меткость: как танкисты на Донбассе совершенствуют мастерство
Сутки на Донбассе: 9 обстрелов и один раненый
Сутки на Донбассе: 9 обстрелов и один раненый
Война на Донбассе в перечне 10 конфликтов, за которыми нужно следить в 2020 – Foreign Policy
Война на Донбассе в перечне 10 конфликтов, за которыми нужно следить в 2020 – Foreign Policy
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка