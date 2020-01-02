Более 600: в штабе ООС сообщили о потерях боевиков за 2019 год

Боевики террористических группировок “ДНР” и “ЛНР” в течение 2019 года понесли значительные потери. По данным разведки, погибло более 600 боевиков.

По данным военной разведки, потери российско-оккупационных войск во время войны на Донбассе в течение 2019 года составляют 619 человек.

Травмы и ранения получили 939 боевиков, а потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.

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– Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, – говорится в сообщении.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что новое разведение сил на Донбассе состоится до следующей встречи нормандской четверки.