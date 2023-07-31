Снаряд упал возле авто: начальник Херсонской ГВА об обстреле РФ и спасении жизни жителя Херсона

Российские войска целый день наносили удары по Херсону и области из ракетных систем залпового огня. Под один из таких обстрелов попал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, рядом с которым упал снаряд.

Об этом он рассказал в комментарии ведущей информационного телемарафона Яне Брензей. По его словам, рядом с его автомобилем упал снаряд, в результате чего пострадал гражданский житель Херсонщины.

— Скажу как пример, непосредственно ехал, Нефтегавань, в это время был осуществлен артиллерийский обстрел врага. Рядом с моим автомобилем, со мной, упала мина. И гражданский житель, который проходил мимо, был ранен. Оказал медицинскую помощь и доставил его на собственном транспортном средстве в больницу, где ему оказали помощь. К счастью, на данный момент гражданин выжил и находится в нормальном состоянии здоровья, — утверждает он.

Начальник Херсонской ГВА отметил, что во время обстрела двигался на автомобиле вместе со своим заместителем, однако они не пострадали. Он уверяет, что пострадавший получил тяжелые ранения, однако гражданин сейчас в нормальном состоянии.

— Да, все в норме, направлялся вместе с моим заместителем, мы не пострадали. Был частично поврежден автомобиль, однако мы целы. К счастью, что указанный гражданин на сегодня находится в нормальном состоянии. Он получил тяжелые ранения, — поделился Мрочко.

Целый день российская армия обстреливала Херсон и область, в результате чего больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть областного центра. По уточненным данным, известно о четырех погибших, в частности, полицейском, а также 18 раненых, среди которых 16-летняя девочка.

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