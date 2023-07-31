Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі
Яна Брензей, Ведуча Вікна Новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону

Російські війська цілий день завдавали ударів по Херсону та області з ракетних систем залпового вогню. Під один з таких обстрілів потрапив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, поруч з яким впав снаряд.

Про це віг розповів у коментарі ведучій інформаційного телемарафону Яні Брензей. За його словами, поруч з його автомобілем впав снаряд, внаслідок чого постраждав цивільний житель Херсонщини.

– Скажу як приклад, безпосередньо їхав, Нафтогавань, в цей час був здійснений артилерійський обстріл ворога. Поруч з моїм автомобілем, зі мною, впала міна. І цивільний мешканець, який проходив повз, був поранений. Надав медичну допомогу та доставив його на власному транспортному засобі до лікарні, де йому надали допомогу. На щастя, на цей момент громадянин вижив і перебуває в нормальному стані здоров’я, – стверджує він.

Начальник Херсонської МВА зазначив, що під час обстрілу рухався на автомобілі разом зі своїм заступником, проте вони не постраждали. Він запевняє, що постраждалий дістав важкі поранення, проте громадянин нині у нормальному стані.

– Так, все в нормі, рухався разом з моїм заступником, ми не постраждали. Був частково пошкоджений автомобіль, однак ми цілі. На щастя, що вказаний громадянин на сьогодні перебуває в нормальному стані. Він дістав важкі поранення, – поділився Мрочко.

Цілий день російська армія обстрілювала Херсон та область, внаслідок чого найбільше постраждали Корабельний район і центральна частина обласного центру. За уточненими даними, відомо про чотирьох загиблих, зокрема, поліцейського, а також 18 поранених, серед яких 16-річна дівчинка.

Читайте також
Путін не витримає ні 30, ні 10 років: Зеленський про те, коли закінчиться війна в Україні
Володимир Зеленський

Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки
Військові ЗСУ
Гірка втрата: під Бахмутом загинув декоратор-постановник проєктів телеканалу СТБ
Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону
Росіяни заполонили дороги з Криму в РФ: як це заважає ЗС РФ відбивати наступ ЗСУ
кримський міст
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи
Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці
Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь