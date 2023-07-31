Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону

Російські війська цілий день завдавали ударів по Херсону та області з ракетних систем залпового вогню. Під один з таких обстрілів потрапив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, поруч з яким впав снаряд.

Про це віг розповів у коментарі ведучій інформаційного телемарафону Яні Брензей. За його словами, поруч з його автомобілем впав снаряд, внаслідок чого постраждав цивільний житель Херсонщини.

– Скажу як приклад, безпосередньо їхав, Нафтогавань, в цей час був здійснений артилерійський обстріл ворога. Поруч з моїм автомобілем, зі мною, впала міна. І цивільний мешканець, який проходив повз, був поранений. Надав медичну допомогу та доставив його на власному транспортному засобі до лікарні, де йому надали допомогу. На щастя, на цей момент громадянин вижив і перебуває в нормальному стані здоров’я, – стверджує він.

Начальник Херсонської МВА зазначив, що під час обстрілу рухався на автомобілі разом зі своїм заступником, проте вони не постраждали. Він запевняє, що постраждалий дістав важкі поранення, проте громадянин нині у нормальному стані.

– Так, все в нормі, рухався разом з моїм заступником, ми не постраждали. Був частково пошкоджений автомобіль, однак ми цілі. На щастя, що вказаний громадянин на сьогодні перебуває в нормальному стані. Він дістав важкі поранення, – поділився Мрочко.

Цілий день російська армія обстрілювала Херсон та область, внаслідок чого найбільше постраждали Корабельний район і центральна частина обласного центру. За уточненими даними, відомо про чотирьох загиблих, зокрема, поліцейського, а також 18 поранених, серед яких 16-річна дівчинка.

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