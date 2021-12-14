Снег, пробки и штормовое предупреждение: Украину накрыла непогода

В Украине снова ухудшение погоды, особенно в западных областях.

На Прикарпатье – многочисленные аварии и заблокированное движение. Здесь не успевают чистить дороги, движение крупногабаритного транспорта ограничено. У перевалов дежурит спецтехника. Из-за мокрого снега в Карпатах — угроза схождения лавин.

— Действует штормовое предупреждение в связи со снегопадами и высокой степенью лавинной опасности. Поэтому прикарпатские спасатели обращаются к жителям области на период усложнения дальних условий не выезжать на дальние расстояния водителям, а также воздержаться от походов в горы, — рассказала Кристина Перцович, начальник сектора связей со СМИ Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Во Львове снегоуборочная техника и дворники работали всю ночь. Сложными остаются участки на трассах, накануне вечером на дороге Киев-Чоп возле Ожодова образовалась 10-километровая пробка.

Грузовики не могли выехать на склоны. Водителям напомнили – в области есть 55 стоянок для грузовых авто. Сегодня ситуацию на дорогах усложнят гололедица и туман.

– Работаем нонстоп. Привлекаем практически всю технику, которая у нас предназначена для этих целей, весь человеческий ресурс. Во время подготовки к зиме мы задекларировали 137 единиц техники, в общей сложности привлечено около 2,5 тыс. работников, — говорит Александр Одинец, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

Из-за ухудшения погоды в Ровенской области объявили штормовое предупреждение. Область вторые сутки засыпает снег, он не утихает. Температура воздуха колеблется от 0 до -2, поэтому водителей предупреждают об гололеде.

На главных трассах области почти без передышки работает большое количество спецтехники. Движение на некоторых участках трасс затруднено, пробки вызывают автомобили на лысой резине. На основных автомагистралях следят спасатели и полиция, они помогают разгружать пути.

— На дороги выведена и тяжелая техника мощная, в том числе грейдеры, для того, чтобы убрать то огромное количество нападавшего снега. Полицейские оперативно обеспечивают регулирование движения и осложнения, которые устраняются, — делится Дмитрий Леонтиюк, представитель службы автодорог Ровенщины.

А вот на сельских дорогах ситуация более сложная – села замело. Медики экстренной помощи сообщили, что добраться до пациентов было тяжело – одна скорая с больным погрязла, ее вытаскивали спасатели.

А фельдшер сельской амбулатории шел к больному почти 1,5 км пешком, потому что по машине проехать невозможно. Много снега за день выпало и в Ровно – к вечеру город остановился в пробках.

Коммунальщики работают в усиленном режиме, однако справиться с таким нашествием снега тяжело. Кое-где движение транспорта приходилось регулировать полицейским.

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