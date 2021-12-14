Сніг, затори та штормове попередження: Україну накрила негода

В Україні знову погіршення погоди, особливо у західних областях.

На Прикарпатті – численні аварії та заблокований рух. Тут не встигають чистити дороги, рух великогабаритного транспорту обмежено. Біля перевалів чергує спецтехніка. Через мокрий сніг у Карпатах – загроза сходження лавин.

– Діє штормове попередження у зв’язку з снігопадами і високим ступенем лавинної небезпеки. Тому рятувальники Прикарпаття звертаються до мешканців області на період ускладнення далеких умов не виїжджати на далекі відстані водіям, а також утриматися від походів у гори, – розповіла Христина Перцович, начальник сектору зв’язків із ЗМІ Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

У Львові снігоприбиральна техніка та двірники працювали цілу ніч. Складними залишаються ділянки на трасах, напередодні увечері на дорозі Київ-Чоп біля Ожодова утворився 10-кілометровий затор. Вантажівки не могли виїхати на схили. Водіям нагадали – в області є 55 стоянок для вантажних авто. Сьогодні ситуацію на дорогах ускладнять ожеледиця і туман.

– Працюємо нонстоп. Залучаємо практично всю техніку, яка в нас передбачена для цих цілей, весь людський ресурс. Під час підготовки до зими ми задекларували 137 одиниць техніки, загалом залучено в нас близько 2,5 тис. працівників, – каже Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Через погіршення погоди на Рівненщині оголосили штормове попередження. Область другу добу засипає сніг, він не вщухає. Температура повітря коливається від 0 до -2, тож водіїв попереджають про ожеледицю.

На головних трасах області майже без перепочинку працює велика кількість спецтехніки. Рух на деяких ділянках трас ускладнений, затори спричиняють автомобілі на лисій гумі. На основних автомагістралях за ситуацією стежать рятувальники та поліція, вони допомагають розвантажувати шляхи.

– На дороги виведена і важка техніка потужна, зокрема грейдери, для того, щоб прибрати ту величезну кількість снігу, яка нападала. Поліцейські оперативно забезпечують регулювання руху та ускладнення, які виникають, усуваються, – ділиться Дмитро Леонтіюк, речник служби автодоріг Рівненщини.

А от на сільських дорогах ситуація складніша – села позамітало. Медики екстреної допомоги повідомили, що дістатися до пацієнтів було важко – одна швидка з недужим загрузла, її витягали рятувальники.

А фельдшер сільської амбулаторії йшов до хворого майже 1,5 км пішки, бо машиною проїхати неможливо. Чимало снігу за день випало і у Рівному – надвечір місто зупинилося в заторах.

Комунальники працюють у посиленому режимі, однак впоратися з такою навалою снігу важко. Подекуди рух транспорту доводилося регулювати поліцейським.

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