Снежный циклон Petra в Украине: прогнозы синоптиков и апокалипсис в регионах

В Украине сейчас бушует снежный циклон Петра. В некоторых регионах вьюга, на дорогах гололедица – поэтому произошло немало ДТП – в частности в Харьковской области погибли пять человек.

Также машины вязнут в сугробах – их приходится вытаскивать спасателям. Впоследствии Петра станет еще более агрессивной – синоптики прогнозируют усиление снегопадов, мороз до -13. А на юге – снежную бурю.

О ситуации с погодными условиями – подробно в репортаже.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одесской области непогода перевернула 2-этажный дом и поставила его на авто.

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