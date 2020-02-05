Сніжний циклон Petra в Україні: прогнози синоптиків та апокаліпсис в регіонах

В Україні нині вирує сніжний циклон Петра. У деяких регіонах хурделиця, на дорогах ожеледиця – через це сталось чимало ДТП – зокрема на Харківщині загинуло п’ятеро людей.

Також автівки грузнуть у заметах – їх доводиться витягати рятувальникам. Згодом Петра стане ще агресивнішою – синоптики прогнозують посилення снігопадів, мороз до -13. А на Півдні – снігову бурю.

Про ситуацію з погодними умовами – докладно в репортажі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Одещині негода перекинула 2-поверховий дім і поставила його на авто.

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