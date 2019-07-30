Солнечные электростанции для дома: как установить, документы, цены и прибыль

Житель села Свидивок Черкасской давно забыл, что такое оплачивать счета за электроэнергию, человек умело использует энергию солнца. На собственном дворе устроил солнечную электростанцию ​​и теперь зарабатывает на этом 180 тысяч гривен в год, продавая избыток электроэнергии государству.

144 солнечные панели – 180 тысяч гривен заработка в год. У Руслана Запорожца эти панели повсюду: на сарае, дома, у огорода. Основные батареи дополняют подвижные, помогают собирать утренний и вечерний свет, в целом позволяет производить электроэнергию такую ​​же, как станция на 30 киловатт.

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Руслан – программист по образованию, четыре года назад решил сделать автономное освещение во дворе – поставил две панели. Затем увеличил их количество до десяти, сделав энергонезависимым весь дом. Через год достроил панелей на 25 киловатт. Монтировал их самостоятельно, и начал зарабатывать. За прошлый год – 181 тысяч, за нынешних полгода уже получил 86 тысяч гривен. За три года станция окупилась.

Для соседей электростанция Руслана настоящее спасение, когда в селе исчезает свет.

Использование энергии солнца и экономическая выгода от нее становятся все популярнее среди украинцев. Только в Черкасской области сейчас почти 400 частных зеленых электростанций.

Напомним, Зеленского просят проконтролировать расчеты с производителями зеленой электроэнергии

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