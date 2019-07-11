PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На электрокарах разрешили устанавливать зеленые номера

В Украине приняли закон, предусматривающий введение зеленых номеров для электрокаров.

На электрокарах разрешили устанавливать зеленые номера

За принятие закона проголосовали 233 народных депутата из необходимых 226.

По словам нардепа Алексея Рябчина, принятие закона позволит обеспечить защиту прав водителей электрокаров и обеспечит доступ к зарядным станциям.

Смотрите сюжет: Электромобили в Украине: почему популярные и сколько можно сэкономить

– Законопроект очень простой. Он дает возможность ввести зеленые номера для электрокаров, урегулировать вопрос обустройства паркомест, зарядки для автомобилей, – отметил он.

В пояснительной записке указано, что развитие электромобильности в Украине тормозит отсутствие оборудованных мест для парковки и зарядки.

Неоднократно зафиксированы случаи, когда места, которые оснащены зарядными устройствами занимают авто без электродвигателя.

Напомним, Илон Маск заявил, что построит зарядные станции Tesla в Украине.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рада ввела химическую кастрацию педофилов
Новый Избирательный кодекс: открытые списки и бонус для избирателей
Избирательный кодекс: как голосовали нардепы (СПИСОК)
Парламентские выборы 2019: дрейф от мажоритарки к пропорциональной системе
Верховная Рада приняла Избирательный кодекс
Избирательный кодекс и закон о заложниках: что рассматривает Рада в последний рабочий день (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Законопроект Зеленского о ВАКС: ЕС обратился к Раде
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка