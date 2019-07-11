В Украине приняли закон, предусматривающий введение зеленых номеров для электрокаров.

За принятие закона проголосовали 233 народных депутата из необходимых 226.

По словам нардепа Алексея Рябчина, принятие закона позволит обеспечить защиту прав водителей электрокаров и обеспечит доступ к зарядным станциям.

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– Законопроект очень простой. Он дает возможность ввести зеленые номера для электрокаров, урегулировать вопрос обустройства паркомест, зарядки для автомобилей, – отметил он.

В пояснительной записке указано, что развитие электромобильности в Украине тормозит отсутствие оборудованных мест для парковки и зарядки.

Неоднократно зафиксированы случаи, когда места, которые оснащены зарядными устройствами занимают авто без электродвигателя.

Напомним, Илон Маск заявил, что построит зарядные станции Tesla в Украине.