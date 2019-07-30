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Сонячні електростанції для дому: як встановити, документи, ціни і прибуток

Житель села Свидівок на Черкащині давно забув, що таке сплачувати рахунки за електроенергію, чоловік вміло використовує енергію сонця. На власному подвір’ї облаштував сонячну електростанцію і тепер заробляє на цьому 180 тисяч гривень на рік, продаючи надлишок електроенергії державі.

144 сонячні панелі – 180 тисяч гривень заробітку в рік. У Руслана Запорожця ці панелі всюди: на сараї, будинку, біля городу. Основні батареї доповнюють рухомі, допомагають забирати ранкове і вечірнє світло, що в цілому дає змогу виробляти електроенергію таку ж, як станція на 30 кіловат.

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Руслан – програміст за освітою, чотири роки тому вирішив зробити автономне освітлення на подвір’ї – поставив дві панелі. Потім збільшив їх кількість до десяти, зробивши енергонезалежним увесь будинок. Через рік добудував панелей на 25 кіловат. Монтував їх самотужки і почав заробляти. За минулий рік – 181 тисячу, за нинішні півроку вже отримав 86 тисяч гривень. За три роки станція окупилася.

Для сусідів електростанція Руслана справжній порятунок, коли в селі зникає світло.

Використання енергії сонця і економічна вигода від неї стають дедалі популярнішими серед українців. Лише на Черкащині нині майже 400 приватних зелених електростанцій.

Нагадаємо, Зеленського просять проконтролювати розрахунки з виробниками зеленої електроенергії.

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