Совята, аисты и журавли: в луцком зоопарке спасают птиц

Маленькие совята, аисты, журавли, пеликаны – в луцком зоопарке спасают птиц. В конце весны птенцы как раз учатся летать, и временами первые полеты неудачные.

Их сюда несут люди, которые находят птенцов в лесу, чтобы они не стали добычей зверей. В зверинце их лечат и заботятся, потом выпускают или дают новый дом уже здесь.

Читайте: Часть питомцев пришлось выпустить на волю: в Черкассах горел зоопарк

У некоторых птиц травмированы ноги и крылья. Поэтому уже никогда не будут летать. Впрочем здесь для них создали комфортные условия – даже выкопали пруд и запустили рыбу, чтобы сами добывали себе немного еды.

Среди спасенных есть еще в луцком зоопарке и маленькие лисята, которых пытались продать через интернет для охоты, белки, пеликан и еще много других птиц. Реабилитировать тех, кто привык жить в дикой природе – не просто, – говорят в зоопарке. Но людям, которые приносят сюда найденных животных, не отказывают.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Северной Ирландии обезьяны придумали хитрый план побега из зоопарка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.