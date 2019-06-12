Совенята, лелеки та журавлі: у луцькому зоопарку рятують птахів

Маленькі совенята, лелеки, журавлі, пелікани – у луцькому зоопарку рятують птахів. Наприкінці весни пташенята якраз вчаться літати, і часом перші польоти невдалі.

Їх сюди несуть люди, які знаходять пташенят у лісі, аби вони не стали здобиччю звірів. У звіринці їх лікують та піклуються, згодом випускають або ж дають нову домівку вже тут.

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У декого з птахів травмовані ноги та крила. Тож уже ніколи не літатимуть. Втім тут для них створили комфортні умови – навіть викопали ставочок та запустили рибу, аби самі добували собі трохи їжі.

Серед врятованих є ще в луцькому зоопарку й маленькі лисенята, яких намагалися продати через інтернет для полювання, білки, пелікан і ще багато інших птахів. Реабілітовувати тих, які звикли жити в дикій природі – непросто, – кажуть у звіринці. Та людям, які приносять сюди знайдених тварин, не відмовляють.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Північній Ірландії мавпи вигадали хитрий план втечі із зоопарку.

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