В Черкассах горел городской зоопарк. Часть питомцев пришлось выпустить на волю, чтобы не допустить их гибели.

– Возгорание произошло в павильоне мелких птиц и обезьян. Из-за плотного расположения сооружений, огонь угрожал также вольерам с леопардами. На время прибытия на место пожара первого пожарного расчета, огнем была охвачена крыша павильона, в котором расположены вольеры для содержания мелких птиц и обезьян, – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области.

По словам смотрителей, несколько десятков ценных птиц удалось спасти, но часть птиц, находившихся в непосредственной близости от огня, чтобы они не погибли, пришлось выпустить.

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В 10.04 спасатели ликвидировали пожар и предотвратили его распространение. Причина возгорания устанавливается.





























Часть питомцев пришлось выпустить на волю: в Черкассах горел зоопарк / 15 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что на Новопечерских Липках в центре Киева произошел пожар.

Фото и видео: ГСЧС в Черкасской области.