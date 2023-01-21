Союзники поняли, что обороной войну не выиграешь: Грабский об итогах Рамштайна-8

Наиболее важным результатом встречи Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-8) 20 января является предоставление союзниками большого количества современной бронетехники. Это позволит украинской армии перейти с советских на современные образцы вооружения.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что в ходе очередного Рамштайна союзники подтвердили полную поддержку освобождения территорий Украины.

– И основной упор сейчас делается именно на бронетехнику, артиллерию, ракеты и системы ПВО. Более того, не в первой позиции, но прозвучало, что мы получим ракеты дальшего действия. Речь идет о ракетах к HIMARS, которые будут бить на расстояние 160 км. Это действительно новая страница в обеспечении, – заявил эксперт.

По словам Грабского, новое вооружение позволит Украине создавать мобильные военные подразделения, оснащенные мощной бронированной техникой, для освобождения своих территорий.

– И самое главное: речь идет о поставке именно техники западных образцов. То есть, переломным можно назвать тот момент, что фактически мы завершаем эпоху оснащения наших Вооруженных сил советской техникой и полностью переключаемся на западные стандарты, — подчеркнул Грабский.

Военный эксперт также прокомментировал позицию Германии по предоставлению Украине боевых танков Leopard 2. Как известно, Берлин пока не согласовал поставки.

Грабский назвал важным выделение британских танков Challenger 2. Он объяснил, что новая техника должна вписаться в тактические нормативы ВСУ.

– И передача именно Challenger позволит нам выяснить, как, в каком качестве, на каких направлениях, в каком количестве нам потребуется западное вооружение. Поэтому я не вижу такой критической ситуации в том, что немцы нам не передали технику, – рассказал он.

Грабский напомнил, что Россия тратила миллиарды долларов на пропаганду, в том числе и в Германии. Сейчас немецкое правительство пытается “балансировать на двух стульях”, учитывать внутриполитические настроения и позицию союзников.

– По-моему, это дело времени, и экономическая выгода и ответственность перед союзниками обязательно победят… Танки все равно придут, — считает эксперт.

По его мнению, показательным результатом Рамштайна-8 является предоставление Украине большого количества современной бронетехники. Это свидетельствует о том, что страны-партнеры поняли потребности ВСУ.

– Это говорит о том, что союзники поняли наши потребности. И они совершенно четко осознают, что обороной войну не выиграешь. Война будет выиграна мобильными бронированными ударными подразделениями и соединениями, — подчеркнул эксперт.

Комментируя ситуацию на фронте, Грабский сообщил, что РФ возвращается к своей традиционной схеме использования войск: “войне мобилизационной армии”. Сейчас наблюдается достаточно серьезное сосредоточение войск РФ по разным направлениям, как на Востоке, так и на Юге. То есть враг не отказался от своей наступательной стратегии.

– Мы видим отчаянные попытки противника продвинуться в районе Донецкой области. Они обладают еще достаточным потенциалом. Понятно, что качественно любая единица российского вооружения не отвечает потребностям современной войны. Но количественно ее еще очень много для того, чтобы они создали определенные трудности для нас или попытались через определенный период осуществить какие-то серьезные попытки наступления, — заявил Грабский.

Он добавил, что, несмотря на попытки оккупантов наступать, ВСУ сдерживают их продвижение с помощью ударов авиации, артиллерии и РСЗО.

– Плюс война XXI века динамична, а российская армия по сути своей является советской армией, таким громоздким неповоротливым монстром. И они отстают от тех графиков, которые сами для себя составили, – уточнил военный эксперт.

Так, Россия не может сейчас пополнить свои подразделения достаточным количеством личного состава и техники. Кроме того, российские войска не могут позволить себе оперативную паузу, чтобы перегруппироваться и продолжать наступление.

Как отметил Грабский, для оккупантов “постоянное движение, попытки продвигаться и являются сутью этой операции”. И это вместе с несовершенной логистикой является их “слабым звеном”.

Грабский не сомневается, что РФ объявит новую волну мобилизации на фоне огромных потерь на фронте. Но агрессор не сможет изменить тактику, поэтому будет упорно пытаться достичь цели, пользуясь старыми методиками ведения войны.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, ВСУ успешно перемалывают силы врага по всем направлениям.

Грабский напомнил, что Украина опирается на поддержку всего цивилизованного мира, и Рамаштайн-8 это показал. В то же время, военный потенциал и возможности экономики РФ постепенно уменьшаются.

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