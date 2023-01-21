Союзники зрозуміли, що обороною війну не виграєш: Грабський про підсумки Рамштайну-8

Найбільш важливим результатом зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-8) 20 січня є надання союзниками великої кількості сучасної бронетехніки. Це дозволить українській армії перейти із радянських на сучасні зразки озброєння.

Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону

Він зазначив, що під час чергового Рамштайну союзники підтвердили повну підтримку визволення територій України.

– І основний акцент зараз робиться саме на бронетехніку, артилерію, ракети і системи ППО. Більш того, не в першій позиції, але прозвучало, що ми отримаємо ракети дальшої дії. Йдеться про ракети до HIMARS, які будуть бити на відстань 160 км. Це дійсно нова сторінка в забезпеченні, – заявив експерт.

За словами Грабського, нове озброєння дозволить Україні створювати мобільні військові підрозділи, оснащені потужною броньованою технікою, для звільнення своїх територій.

– І найголовніше: йдеться про поставку саме техніки західних зразків. Тобто переламним можна назвати той момент, що фактично ми завершуємо епоху оснащення наших Збройних сил радянською технікою і повністю переключаємося на західні стандарти, – наголосив Грабський.

Військовий експерт також прокоментував позицію Німеччини щодо надання Україні бойових танків Leopard 2. Як відомо, Берлін поки що не погодив поставки.

Грабський назвав важливим виділення британських танків Challenger 2. Він пояснив, що нова техніка має вписатися в тактичні нормативи ЗСУ.

– І передача саме Challenger дозволить нам з’ясувати, як, у якій якості, на яким напрямках, у якій кількості нам буде потрібне західне озброєння. Тому я не бачу такої критичної ситуації в тому, що німці нам не передали техніку, – розповів він.

Грабський нагадав, що Росія витрачала мільярди доларів на пропаганду, зокрема і в Німеччині. Тож зараз німецький уряд намагається “балансувати на двох стільцях”, враховувати внутрішньополітичні настрої та позицію союзників.

– На мою думку, це справа часу, і економічна вигода та відповідальність перед союзниками обов’язково переможуть… Танки все одно прийдуть, – вважає експерт.

На його думку, показовим результатом Рамштайну-8 є надання Україні великої кількості сучасної бронетехніки. Він свідчить про те, що країни-партнери зрозуміли потреби ЗСУ.

– Це свідчить про те, що союзники зрозуміли наші потреби. І вони абсолютно чітко усвідомлюють, що обороною війну не виграєш. Війна буде виграна саме мобільними броньованими ударними підрозділами та з’єднаннями, – наголосив експерт.

Коментуючи ситуацію на фронті, Грабський повідомив, що РФ повертається до своєї традиційної схеми використання військ: “війни мобілізаційною армією”. Зараз спостерігається досить серйозне зосередження військ РФ на різних напрямках, як на Сході, так і на Півдні. Тобто ворог не відмовився від своєї наступальної стратегії.

– Ми бачимо відчайдушні спроби противника просунутися в районі Донецької області. Вони мають ще достатній потенціал. Зрозуміло, що якісно кожна одиниця російського озброєння не відповідає потребам сучасної війни. Але кількісно її ще дуже багато для того, щоб вони створили певні труднощі для нас чи спробували через певний період здійснити якісь серйозні спроби наступу, – заявив Грабський.

Він додав, що, попри спроби окупантів наступати, ЗСУ стримують їх просування за допомогою ударів авіації, артилерії та РСЗВ.

– Плюс війна XXI століття є динамічною, а російська армія по суті своїй є радянською армією, таким громіздким неповоротким монстром. І вони відстають від тих графіків, які самі для себе склали, – уточнив військовий експерт.

Так, Росія не може зараз поповнити свої підрозділи достатньою кількістю особового складу та техніки. Крім того, російські війська не можуть собі дозволити оперативну паузу, щоб перегрупуватися і продовжувати наступ.

Як зазначив Грабський, для окупантів “постійних рух, намагання просуватися і є суттю цієї операції”. І це разом із недосконалою логістикою є їхньою “слабкою ланкою”.

Грабський не сумнівається що РФ оголосить нову хвилю мобілізації на тлі величезних втрат на фронті. Але агресор не зможе змінити тактику, тому буде вперто пробувати досягнути мети, користуючись старими методиками ведення війни.

Експерт наголосив, що попри складну ситуацію ЗСУ успішно перемелюють сили ворога на всіх напрямках.

Грабський нагадав, що Україна спирається на підтримку всього цивілізованого світу, і Рамаштайн-8 це засвідчив. Водночас військовий потенціал та можливості економіки РФ поступово зменшуються.

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