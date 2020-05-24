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Факти / Відео / Україна

Спалах хвороби на Закарпатті та напружена ситуація у Києві – коронавірус в Україні

У Києві за добу понад півсотні нових хворих на коронавірус. Це на 7 більше, ніж виявили днем раніше. Власне, за минулий день найбільше нових інфікованих у столиці – 54, Чернівецькій області – 64, та Рівненській – 49.

Не зменшується статистика на Львівщині. Спалах в одному з сіл на Закарпатті. А от на Прикарпатті вже готуються відкривати дитячі садки – там щодня зменшується кількість нових хворих.

Докладніше про ситуацію в країні дивіться у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про відновлення роботи громадського транспорту.

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