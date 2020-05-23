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Факты / Видео / Украина

Возобновление работы общественного транспорта: какая ситуация в Киеве, Днепре и Харькове

На столичных улицах забытая роскошь — общественный транспорт. Ездит почти пустой, потому что Киев разрешил работу тогда, когда люди уже и перестали в это верить. Решение город не принимал до последнего, ведь еще вчера в столице было много больных. 15 на 100 тыс. населения. Это при норме 12. Но этот показатель вдруг резко снизился. И транспорт разрешили.

Пассажиров должны пускать только в маске, а салоны обещают дезинфицировать каждые 3 часа. Цены пока не изменились. Власти просят горожан тщательно планировать поездку, чтобы не было давки. С понедельника обещают открыть и метрополитен.

С понедельника смягчения в Днепропетровщине, область еще до недавнего времени была под вопросом. Но за прошедшие сутки здесь всего 6 новых пациентов, а количество тестов обещают увеличить. Поэтому сейчас готовятся запустить транспорт. Подробнее о ситуации с транспортом в Украине — смотрите в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как будет работать транспорт с 22 мая.

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