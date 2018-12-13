По данным Комитета избирателей Украины, в парламенте VIII созыва есть 48 политиков, которые до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона.

Комитет избирателей Украины (КИУ) назвал самых эффективных и самых неэффективных депутатов Верховной Рады VIII созыва. Согласно сообщению на сайте организации, эффективность рассчитывалась за четыре года работы парламента и определялась как отношение количества поданных депутатом законопроектов к принятым законам.

Наиболее производительным депутатом стал член фракции Блока Петра Порошенко, совладелец ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница Глеб Загорий с показателем 47%.

– За четыре года каждый второй законопроект политика стал законом: подано – 53, принято – 25, – отмечает КИУ.

Среди лидеров депутатских фракций тройка самых эффективных выглядит так: Артур Герасимов из БПП (32%), Максим Бурбак из Народного фронта (26%) и Олег Ляшко из Радикальной партии (20%).

Наименее производительным депутатом стал внефракционный Евгений Мураев.

– За четыре года он подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят, – сообщает КИУ.

В список неэффективных политиков также попали члены Оппозиционного блока Юрий Солод (111/0), Александр Вилкул (108/0), Дмитрий Шпенов (81/0) и Дмитрий Колесников (80/0).

Читайте: Рада приняла закон о маркировке продуктов: что изменится и какие штрафы

По данным КИУ, всего в Раде 48 политиков, которые до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона. Среди них – Вадим Рабинович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Виктор Шевченко (73/0), Сергей Кивалов (34/0), Михаил Добкин (6/0).

Верховная Рада Украины VIII созыва была избрана на внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 года, парламентарии приняли присягу 27 ноября 2014 года. В Раду было избрано 423 депутата: 225 по спискам политических партий и 198 мажоритарщиков. В 27 округах, которые находятся в оккупированном Крыму и на подконтрольной боевикам территории Донбасса, выборы не проходили.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада Украина одобрила прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Согласно проекту закона, действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.

Фото: УНИАН.