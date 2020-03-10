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Поймать Кайдаша. Чем поразил зрителей новый украинский сериал

Сериал Поймать Кайдаша получил первые места по количеству просмотров зрителей. 12-серийный фильм поразил зрителей своей естественностью. Как будто камера просто подглядывала за реальной жизнью реальных людей. Сюжет, герои и много сцен по мотивам Нечуй-Левицкого, но весь сериал охватывает современные 10 лет — с 2005 по 2014.

Сценарист Наталья Ворожбит выбрала именно эти годы, потому что у них было много важных для Украины событий. В фильме нет одного главного героя, но каждый на своем месте. Виктора Жданова, известного по Киборгах, утвердили сразу, как и Тараса Цимбалюка на роль Карпа. А на роль Мотри претендовало 40 актрис. В сериале много суржика, но он привычный для многих актеров. Сложное всего суржик давался исполнительницы роли Мелашки, ведь она из Львова, и Григорию Бакланову из Одессы.

Напомним, на Berlinale отметили фильмы, снятые в Украине.

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